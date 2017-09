„Wertvolle Kinder“ startet in den Herbst

Bunt wie das „Mosaik des Lebens“ – so der Titel der neuen Auflage – ist die Themenpalette der Vorträge, die Mut machen und neues Wissen vermitteln sollen. „Die Vortragsreihe liefert lohnenswerte Anregungen zu aktuellen pädagogischen Fragestellungen“, so Organisatorin Jasmin Neumayer vom Vorarlberger Kinderdorf. „Geboten werden wichtige Impulse für alle, die mit Kindern in ihrer ganzen Vielfalt zu tun haben.“ Angesprochen sind alle pädagogisch Interessierten, speziell Eltern und Erziehende. In Kooperation mit den Medienpartnern Russmedia und ORF Vorarlberg und unterstützt vom Land Vorarlberg geht die beliebte Reihe bereits in die 14. Runde.

Spannende Vorträge mit hochkarätiger Besetzung

Eingeladen werden Fachleute aus dem deutschsprachigen Raum, die Neues, Spannendes, Inspiratives und Hilfreiches rund um das Thema Familie und Erziehung zu sagen und publiziert haben. Die Abende vermitteln einer interessierten Öffentlichkeit allgemein verständliches Wissen zu ihrer Lebenssituation.

Auftakt: Mit Kindern philosophieren

Die Reihe „Wertvolle Kinder“ startet am 4. Oktober philosophisch in den Herbst: Was kann das wertfreie Gespräch über Sinnfragen des Lebens, die Kinder von sich aus stellen, zum Füllen der Erfahrungsschatzkiste Kindheit beitragen? Dazu gibt die erfahrene Kinderphilosophin Doris Daurer zum „Wertvolle Kinder“-Auftakt im ORF-Studio in Dornbirn praxisnahe Impulse für den Familien- und beruflichen Alltag.

Von supercool bis digital

Um Sexualaufklärung im Zeitalter medialer Überflutung, eine „digitale Ethik“, um die „Generation Supercool“, Resilienz, Urvertrauen sowie selbstverletzendes Verhalten bei Kindern und Jugendlichen drehen sich weitere Vorträge. Immer geht es darum, sich aktuellen Fragen und Herausforderungen zu stellen, um unserer wichtigsten Aufgabe – Kinder für das Mosaik des Lebens zu befähigen – gerecht zu werden. Der Eintritt zu sämtlichen Veranstaltungen der Reihe „Wertvolle Kinder“ ist frei, eine Anmeldung jedoch erforderlich.

Wertvolle Kinder, erster Vortrag: „Fragen des Lebens – mit Kindern philosophieren“, 4. Oktober, 20 Uhr, ORF-Studio Dornbirn, Infos und Anmeldung: T 05574/4992-63, a.pfanner@voki.at, www.vorarlberger-kinderdorf.at