Werner Gruber begeisterte beim Wirtschaftsabend

Rankweil. (sie) Bürgermeister Martin Summer gab bei der Eröffnung des Wirtschaftsabends einen Ausblick auf die geplanten Maßnahmen, gute Rahmenbedingungen für Betriebsansiedlungen zu schaffen.

Carolin Frei, vom Erlebnis Rankweil Gemeindemarketing, appellierte in ihrer Begrüßungsrede an die anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer, neue Wege mutig zu beschreiten und Veränderungen positiv entgegen zu sehen.

Der Experimentalphysiker, Buchautor und ehemalige „Science Busters“ Werner Gruber begeisterte anschließend mit seinem Vortrag unter dem Titel „1.310 Gramm Entscheidungskompetenz – Unser Gehirn – Wunderwerk der Natur und physikalisches Netzwerk“ mit neuen Erkenntnissen und anregenden Geschichten aus der Welt der Physik.

Der „Wissenschaftler für alle Fälle“ erklärte auf unterhaltsame Weise erstaunliche Phänomene in Alltagssituationen. Dabei spannte er einen interessanten Bogen von der ersten Mondlandung bis zur künstlichen Intelligenz. Nebenbei gab er Tipps für den Alltag und entschlüsselte humorvoll das weibliche und männliche Denken.

Beim anschließenden Buffet vom Gasthof Mohren nützten unter anderen Andreas Jochum und Markus Juen (beide Carcoustics TechCenter Aluforming GmbH), Alexander und Lisa Angeloff (Gärtnerei Angeloff), Silvia Andrich-Nenning (Ströhle Taschen), Klaus Baldauf (Nägele Wohnbau), Helmut Winkler und Gerhard Hamel (Volksbank Vorarlberg), Norbert und Luzia Lampert (ETG Energie- und Sanitärtechnik), Stefanie Lins und Patrick Stampfer (Canal Instrumente GmbH & Co KG), Arno Miesl (Walser GmbH), Delia und Thomas Märk (Coolmärk GmbH), Brigitte und Thomas Prugger (Olina Küchen Dobler-Prugger GmbH), Karl Loacker und Roland Marte (Raiffeisenbank Rankweil), Johannes Thurnher (Thurnher Druckerei), Karlheinz und Monika Würbel (Spenglerei Würbel) sowie Loek Versluis (MC Donalds) die Gelegenheit zu gemeinsamen Gesprächen.

Musikalisch wurde der Abend vom Duo „Martini del Mar“ umrahmt.