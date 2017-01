Werkschau zum 95er: Filmemacher Georg Stefan Troller in Wien

Bekannt wurde der gebürtige Wiener, der 1938 wegen seiner jüdischen Abstammung vor den Nazis fliehen musste, mit seinem ARD-Magazin “Pariser Journal” (1961-1971), das prominente Gäste und Viertel aus seiner Wahlheimat vorstellte. Anschließend reiste er für seine ZDF-Sendereihe “Personenbeschreibungen” durch ferne Länder wie Mexiko und Guatemala, ständig auf der Suche nach neuen Features über außergewöhnliche Menschen oder Schicksale. Mit seinem subjektiven Zugang und seinem lakonischen, bisweilen auch spöttischen Stil hat Troller das deutschsprachige Fernsehen mitgeprägt und nicht zuletzt an der Seite von Regisseur Axel Corti, für den er einige Drehbücher verfasste, TV-Geschichte geschrieben. Zu seinem Geburtstag erschien kürzlich das Erinnerungsbuch “Unterwegs auf vielen Straßen” (Edition Memoria), das verschiedene Vorträge und Interviews vereint.

Noch bis Donnerstag gibt es im Rahmen der Werkschau die Möglichkeit, mit Troller ins Gespräch zu kommen: Am Mittwoch wohnt er den Vorführungen zweier Filme Cortis bei, für die er das Drehbuch verfasst hat, darunter um 21 Uhr “Wohin und zurück” (1986), in der Troller sein eigenes Leben als jüdischer Flüchtling schildert. Am Donnerstag werden vier Filme aus seiner Porträtreihe “Personenbeschreibung” (1971-1993) gezeigt, etwa eine Begegnung mit dem alternden US-Dichter Charles Bukowski. Studenten der Publizistik sowie der Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Universität Wien können die Filme bei freiem Eintritt besuchen.

(APA)