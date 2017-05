Werke von Bacon und Twombly erzielten Spitzenpreise

Als Top-Los galt bei der Auktion Cy Twomblys “Leda and the Swan”, das für 47,6 Mio. Euro den Besitzer wechselte, Francis Bacons “Three Studies for a Portrait of George Dyer”, ein Triptychon aus dem Jahr 1963, erzielte einen Preis von 46,6 Mio. Euro. Einen ebenfalls hohen Zuschlag erzielte Jean-Michel Basquiats “La Hara”, das seinen Schätzwert von 25 Mio. Euro übertraf und etwas unter 31,5 Mio. Euro einbrachte.

Arbeiten von Andy Warhol und Roy Lichtenstein erreichten ihre jeweiligen Schätzpreise von rund 25 Mio. Euro. Bereits am Montag waren bei der Impressionismus und Moderne Kunst-Auktion 289 Mio. US-Dollar (260 Mio. Euro) erzielt worden.

(APA/ag.)