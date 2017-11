Werder-Trainersuche abgebrochen - Kohfeldt bleibt vorerst

Werder Bremen hat die Trainersuche abgebrochen und versucht es zum dritten Mal nacheinander mit dem Coach der zweiten Mannschaft. Florian Kohfeldt bleibt bis mindestens zum Ende des Jahres Trainer des deutschen Fußball-Bundesligisten, bei dem Zlatko Junuzovic und Florian Kainz spielen. Der 35-Jährige hat dabei die Chance, sich für ein weiteres Engagement zu empfehlen.

Der bisherige Coach der U23 hatte nach der Trennung von Alexander Nouri am 30. Oktober das schlecht in die Saison gestartete Erstligateam zunächst als kurzfristige Interimslösung übernommen und wurde am Freitag vorläufig zum Cheftrainer befördert. “Wir sind der Überzeugung, dass Florian seine Arbeit mindestens bis zur Winterpause fortsetzen soll”, sagte Manager Frank Baumann in einer Werder-Mitteilung. “Er hat diese Chance verdient, weil er in den vergangenen Tagen mit seiner Arbeit alle positiven Einschätzungen bestätigt hat.”