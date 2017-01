Werbung für die Blasmusik: Militärmusikanten zu Gast in der Volksschule Lochau

Hier begeisterten zehn Musikanten der Militärmusik Vorarlberg unter der professionellen Leitung von Offizier-Stellvertreter Gerald Wolf Schüler und Lehrer gleichermaßen mit einer sehr unterhaltsamen und kindgerechten Vorstellung verschiedener Holz- und Blechblasinstrumente. Alle Kinder durften dann ihre Lieblingsinstrumente auch selbst ausprobieren. Schnell stellte man fest, wie schwer oder leicht, anstrengend oder einfach es ist, in eine Trompete, Klarinette, Saxophon, Horn oder einen Bass hinein zu blasen und Töne zu erzeugen. Den größten Andrang gab es natürlich beim Schlagzeug.

Nachwuchs für den Musikverein Lochau

Der Musikverein Lochau mit Vorstand Wolfram Baldauf ist immer auf Nachwuchssuche. Dazu die beiden Jugendreferenten Michaela und Michael Schmid: „Wir wollen bei den Kindern so die Lust und die Freude an der Musik wecken. Wer ein Instrument lernen will oder bereits ein Instrument spielt, kann zu uns als Lehrling in den Musikverein kommen und sich hier auch entsprechend ausbilden lassen. Junge Talente sind jederzeit willkommen!“

Bleibt zu hoffen, dass sich mit dieser tollen Aktion doch einige Mädchen und Buben für ein Instrument begeistern ließen und den Weg zum Lochauer Musikverein finden werden.

Mehr wissen

Alle Informationen zur Ausbildung bei den Jugendreferenten des Musikvereines Lochau, Michaela und Michael Schmid, unter Tel. 0664 8145438 oder 0664 8145439 oder per Mail unter jugendreferent@mv-lochau.at