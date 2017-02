Werbegeschäft sorgt für kräftiges Wachstum bei Facebook

Mark Zuckerberg will kräftig in Videos investieren - © APA (AFP)

Facebook ist dank eines starken Werbegeschäfts im 4. Quartal überraschend kräftig gewachsen. Für 2017 blieb das weltgrößte soziale Netzwerk aber bei seiner Einschätzung, dass die Werbeerlöse langsamer zulegen würden. Zudem kündigte Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Analysten höhere Ausgaben im laufenden Jahr an. Er will vor allem kräftig in Videos investieren.