Werbeabgabe und Staatsschutzgesetz am VfGH-Prüfstand

Herbstsession des VfGH startet - © APA (Archiv)

Grüne und FPÖ wollen das Polizeiliche Staatsschutzgesetz kippen, die Zeitungsverleger die Werbeabgabe und niederösterreichische Waldbesitzer das Verbot, ein Jagdverbot zu verhängen. Mit all diesen Anträgen – und noch viel mehr, etwa im Asylbereich – befasst sich der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in seiner am Donnerstag startenden Herbstsession. Sie endet am 14. Oktober.