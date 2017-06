Weratschnig gewann EM-Bronze im Canadier-Einer

Oschmautz ging im Finale leer aus - © APA

Die Kärntnerin Nadine Weratschnig hat am Samstag bei der Wildwasser-Slalom-EM in Tacen (Slowenien) als Bronzemedaillengewinnerin im Canadier-Einer für eine Überraschung gesorgt. Die Halbfinal-Zehnte musste sich im Finale um 5,88 Sekunden der Britin Kimberley Woods geschlagen geben, Silber ging an die Tschechin Tereza Fiserova (2,59). Der Canadier Einer der Damen wird 2020 in Tokio olympisch sein.