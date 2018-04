Wer wird Miss Vorarlberg 2018?

Wer hat das Zeug zur Miss Vorarlberg? Wer darf das Ländle bei der Miss-Austria-Wahl im September vertreten? Und wer darf auf eine Modelkarriere hoffen? In wenigen Stunden wird dieses Geheimnis gelüftet.

Dann wird Sophie Thurnher aus Hohenems bei der Vorarlberger Misswahl auf dem Eventschiff MS Sonnenkönigin in Bregenz ihre Krone an ihre Nachfolgerin übergeben. Neun Kandidatinnen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, werden dabei auf dem Laufsteg um die Gunst der hochkarätigen Jury buhlen. Und diese wird ganz genau hinschauen, wenn die Titel-Anwärterinnen in Outfits der Misswahl-Ausstatter über die Bühne schreiten – mal in lässiger Streetwear, mal in sexy Dessous und romantischen Dirndln. Punkte verteilen neben Sophie Thurnher und Mister Vorarlberg Michael Müller auch Make-up Artist Manuela Knafl, Lady-Model Annette Nussbaumer, Profifotograf Marcel A. Mayer, Misswahl-Experte Hubert Ortner, PR-Profi Reinhard Mätzler sowie Ex-Miss Amina Dagi. Durch den Abend führt Moderator Lukas Greussing. Musikalische Leckerbissen gibt es von Falco Luneau & Band, während die Tanzgruppe Move4Style für staunende Gesichter sorgen wird.