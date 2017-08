Wer sind die besten Arbeitgeber Vorarlbergs 2017?

Wer wird 2017 “Bester Arbeitgeber” Vorarlbergs?

Erstmals erfolgte diese repräsentative Umfrage im Herbst 2013. Mehr als einhundert Firmen wurden damals – wie auch in den Folgejahren – zur Teilnahme vorgeschlagen. Mehr als 10.000 Mitarbeiter in ganz Vorarlberg waren zur anonymen Bewertung aufgerufen. Mit der Auszeichnung „Bester Arbeitgeber Vorarlbergs“ durften sich 2016 die Immo Agentur Maier GmbH, die Volkshochschule Bregenz, die SeneCura Sozialzentrum Bludenz GmbH, der Dorf Installateur und die Getzner Werkstoff GmbH schmücken.

Jetzt sind Sie wieder gefragt. Hat heuer Ihr Betrieb den Pokal „Bester Arbeitgeber Vorarlbergs” verdient? Ja! Dann nominieren Sie – als begeisterter Mitarbeiter – Ihre Firma. Die Arbeiterkammer Vorarlberg und VOL.AT freuen sich über viele Anmeldungen.

Ehre, wem Ehre gebührt

„Die Unternehmenskultur ist ausschlaggebend für den Erfolg. Davon profitieren Arbeitnehmer und -geber gleichermaßen. Deshalb halten wir es für wichtig, gute Arbeitgeber ins Rampenlicht zu rücken“, sagt Hubert Hämmerle, Präsident der Arbeiterkammer Vorarlberg.

Es gibt sie, die Betriebe, in denen sich die Mitarbeiter besonders wohlfühlen. Weil einfach alles stimmt. Chefs, die loben und Aufstiegschancen bieten, teamfähige, kompetente Kollegen und faire Bezahlung.

Diese Firmen gilt es nun zu finden und in fünf verschiedenen Kategorien – abhängig von der Unternehmensgröße – auszuzeichnen. Schließlich darf jeder – ob Mitarbeiter oder Kunde – wissen, dass es sich um einen Top-Arbeitsplatz bzw. -Arbeitgeber handelt. Die diesjährigen Auszeichnung werden am 29. November in der AK Vorarlberg in Feldkirch verliehen. Jetzt schnell Firma nominieren und Titel sowie Pokal “nach Hause” holen!

Einfaches Nominierungsverfahren

Wer mitmachen kann? Alle Firmen in Vorarlberg ab fünf Mitarbeitern. Voraussetzung ist lediglich, dass ein Mitarbeiter seinen Betrieb anmeldet bzw. nominiert – dies geht ganz leicht auf der Seite besterarbeitgeber.vol.at. Im Anschluss wird eine Anmeldebestätigung der Firma eingeholt und schon beginnt die anonyme Wahl.

Hinweis: Anmeldeschluss ist der 30. September 2017. Sie haben noch Fragen? Auskunft erhalten Sie per Mail an dominik.sagmeister@russmedia.com oder per Telefon 05572 501 644.

Wahl via anonymer Online-Mitarbeiterbefragung

Mitarbeiter der teilnehmenden Firmen haben nach dem kurzen Anmeldeverfahren die Möglichkeit, einen kleinen Fragebogen betreffend Zufriedenheit, Karrierechancen usw. anonym auszufüllen. Der Fragebogen und die Befragung werden vom unabhängigen Institut Dr. Auer erstellt und ausgewertet. Nach acht Wochen wird dann das Ergebnis präsentiert – jedoch nur die Daten der vorderen Plätze, es gibt also keine Verlierer! Alle Firmen, die an der Umfrage teilgenommen haben, werden zum Schlussevent – der spannenden Verleihung – eingeladen.

Sonderpreis 2017: Teamspirit

Seit zwei Jahren gibt es eine neue Sonderkategorie. So gewann 2015 das Autohaus Pirker in Altach den Preis für die höchste Mitarbeiterloyalität und 2016 durfte sich die TECTUM GmbH über die Auszeichnung zum Unternehmen mit dem größten Wohlfühlfaktor freuen. In diesem Jahr geht es um den Teamgedanken, die Teamleistung und das Zusammenarbeiten in der Gruppe – also den vielgerühmten Teamspirit. Denn auch wenn eine Firma nicht über die modernsten Arbeitsplätze oder die besten Fortbildungsmöglichkeiten verfügen mag, so kann ein guter Teamspirit eine großartige Arbeitsatmosphäre schaffen und die Mitarbeiter zu Höchstleistungen motivieren. Sie fühlen sich an Ihrem Arbeitsplatz pudelwohl, schätzen den Zusammenhalt unter den Kollegen und sind auf das gemeinsam Geleistete stolz? Dann melden Sie jetzt Ihre Firma an!