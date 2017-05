„Wer mehr weiß, sorgt besser vor“

Die private Pensionsvorsorge ist der einzige Stellhebel, um die finanzielle Situation im Ruhestand zu beeinflussen. Nichtsdestotrotz wird das Thema allzu oft auf die lange Bank geschoben oder gar völlig verdrängt. Denn die Möglichkeiten der Veranlagung sind überaus zahlreich und durchaus komplex und die Unsicherheiten der Österreicherinnen und Österreicher hinsichtlich der Wahl einer passenden Pensionsvorsorge entsprechend groß. Ein folgenschwerer Mix: denn der Umgang mit persönlicher Unsicherheit resultiert nicht selten in einer „Vogel- Strauß-Taktik“ der Betroffenen. Doch selbst „Vogel Strauß“ zieht seinen Kopf eines Tages aus dem Sand. Die finanzielle Situation im Ruhestand ist für die meisten Menschen ein wichtiges Thema. Unter dem Aspekt, dass in der Pension langersehnte Wünsche und Träume realisiert werden können, für die während der Lebensarbeitszeit zu wenig Zeit zur Verfügung stand, sollte dieser mit Freude, und möglichst frei von finanziellen Ängsten, entgegengeblickt werden dürfen.

Relativ wenig Vorsorge

Wenn Herr und Frau Österreicher an ihre Pension denken, sind sie jedoch alles andere als optimistisch und Geldsorgen folglich die erste Assoziation, wenn es um ihre Pension geht. So glauben 75 Prozent der Bevölkerung zwischen 20 und 45 Jahren, dass sie mit ihrem Ruhestandsbezug nur schlecht oder sogar überhaupt nicht auskommen werden. Dies ist mit ein Grund, wieso beispielsweise im Vergleich zu den europäischen Nachbarn nur unterdurchschnittlich privat für die Pension vorgesorgt wird, denn die Entscheidung, wie dies am besten gemacht werden soll, stellt viele Menschen vor Herausforderungen.

Wohlstand nicht gefährden

Grundsätzlich gilt: Wer besser über Finanzthemen Bescheid weiß, sorgt für die Pension eher und besser vor. Die notwendige Finanzkompetenz, d. h. das Wissen über Finanzprodukte und -märkte, aber auch die Fähigkeit, dieses Wissen anzuwenden, gibt die notwendige Sicherheit um Geld- und Finanzfragen ohne (oder trotz) Unbehagen zu besprechen und für die Zukunft zu planen. Wem diese Sicherheit fehlt, der läuft Gefahr, gar keine Anlageentscheidungen zu treffen und so seine finanziellen Möglichkeiten in der Pension zu schmälern bzw. seinen individuellen Wohlstand zu gefährden.

Unsicherheiten reduzieren

Nur wer sich, entgegen der „Vogel-Strauß-Taktik“, bewusst dafür entscheidet, für die Pension vorzusorgen, reduziert die anstehende Pensionslücke und sichert seinen Lebensstandard auch in Zukunft. Ein Gespräch mit einer Beraterin oder einem Berater bietet die dafür notwendige professionelle Hilfestellung:

es verschafft Klarheit über die eigenen Pensionsaussichten,

zeigt auf, welche Kriterien bei der Pensionsvorsorge zu berücksichtigen sind,

erläutert anhand praxisnaher Pensions-Beispiele, wie die Pensionslücke – zwischen zu erwartender Pension und Eigenvorstellung – leistbar geschlossen werden kann und

bietet durchdachte und sicherheitsorientierte Pensionsvorsorgemodelle.

„Das Ziel jeder Vorsorgeberatung ist es, den Kunden so zu beraten, dass dieser danach über eine solide Grundlage verfügt, die ihm eine selbstbestimmte Entscheidung hinsichtlich seiner zukünftigen Pensionsvorsorge ermöglicht“, meint dazu Susanne Lorenzi, die Privatkundenberaterin in der Filiale Lauterach.