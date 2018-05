Wer früh zu rauchen beginnt, kommt schwerer davon los

Je früher Menschen mit dem Rauchen beginnen, desto schwerer kommen sie davon los, warnte die Österreichische Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) im Vorfeld des Weltnichtrauchertages und rief zu einer Verstärkung der Jugendschutzbestimmungen auf. Ein sich in Entwicklung befindliches Gehirn generiere größere Abhängigkeiten als das eines Erwachsenen, hieß es am Donnerstag.

“Junge Menschen sind für Suchtverhalten leider besonders anfällig. Dies hängt mit der Gehirnentwicklung zusammen”, wurde die auf Lungenerkrankungen spezialisierte Kinderärztin Angela Zacharasiewic (Wilhelminenspital der Stadt Wien) zitiert. Die Gehirnentwicklung sei in der Kindheit bei weitem noch nicht abgeschlossen, sondern ein lang anhaltender Prozess, der in der Pubertät noch einmal tiefgreifende Veränderungen mit sich bringe: In der Phase der Adoleszenz finden weitreichende “Umbauarbeiten” im Gehirn der Jugendlichen statt. Dadurch bestehe das Risiko, rascher, dauerhafter und stärker nikotinabhängig zu werden, als wenn im späteren Alter zu rauchen begonnen wird.