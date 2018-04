Wenn zwei quaken, werden sie Freunde

Kindertheater über Freundschaft – zum Mitsingen, Mittanzen und Mithüpfen.

Feldkirch „Wir machen ein Tauschgeschäft“, schlug die Ente Lele Frogo, dem Frosch, vor. „Ich gebe dir Lachunterricht und du bringst mir Seerosenblattspringen bei.“ So machte sich Kathrin Wagner alias Lele daran, den missmutigen Frosch (Simon Kräutler) an das Geheimnis der Fröhlichkeit heranzuführen. Nebenbei zeigte sie ihm am vorigen Samstag im Theater am Saumarkt, was Freundschaft bedeutet. Dafür sang und tanzte, klopfte und hüpfte Wagner in ihrem interaktiven Kindertheater mit dem eifrigen Publikum. Zwischendurch weckte sie den verschlafenen Frogo auf, dem beim Hochschrecken – unter allgemeinem Auflachen – schon mal eine Rührschüssel über die Bühne flog.