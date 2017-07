Wenn Meisterbäcker und Mohren-Jungs den Baseballschläger schwingen

Dornbirn. Am vergangenen Samstag fand das zweite Indians Slowpitch-Turnier statt. Waren es im letzten Jahr noch fünf Teams welche um den Turniersieg mitspielten, gingen heuer bereits sieben Firmen an den Start, wobei sich zwei Firmen zu einem Team zusammenschlossen. Neben den Firmen Doppelmayr, EHG Stahlzentrum und Milleniumspark 1 aus Lustenau, in diesem Jahr unterstützt von Spielern der Firma Ölz Meisterbäcker, kamen in diesem Jahr noch die Mohrenbrauerei, die Hypo Bank und die Firma Meusburger dazu.

Überraschungssieger

Gespielt wurde in zwei Gruppen mit anschließendem Playoff. Keine Überraschung war es, dass Doppelmayr und EHG Stahlzentrum mit der Routine des Vorjahres ihre Gruppen ohne viel Probleme gewonnen haben. Doch die „Neulinge“ erlernten das Spielverständnis und die Technik schneller als es den beiden Favoriten Recht war und so entwickelten sich die Playoff- Spiele teilweise zu wahren Krimis. Die Mohren-Jungs legten stark zu und bezwangen im Halbfinale das Team der Firma Doppelmayr – einen der Mitfavoriten – klar. Nicht besser erging es dem Team der Firma EHG. Der zweite Favorit musste sich ebenso dem immer besser spielenden Team Milleniumspark 1 powered by Ölz Meisterbäcker geschlagen geben.

Spannendes Endspiel

Das Finale war dann nichts für schwache Nerven. Die Mohrenbrauerei egalisierte einen 5- Run-Rückstand und ging sogar in Führung, bevor kurz vor Ende MP1 powered by Ölz noch ein Comeback startete und sich den Turniersieg sichern konnte.

Das Turnier war nicht nur aus Sicht der Organisatoren ein voller Erfolg, auch die zahlreichen Neulinge hatten großen Spaß und kündigten bereits eine Teilnahme im kommenden Jahr an.