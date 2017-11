Wenn Frauen alleine entbinden: "Ich kriege mein Kind am Strand!"

Wie kommen Kinder auf die Welt? Im Kreissaal, privat zu Hause oder gar in der freien Natur?

Hier werden die Erlebnisse von Frauen, die ihre Kinder auf außergewöhnlichem Weg entbunden haben. Larissa Horlacher ist Hebamme und hat entschieden, dass sie ihr drittes Kind an einem Strand in Thailand entbindet. “Ich weiß, was alles passieren könnte.” Die Geburt ihrer Tochter Katharina bezeichnet die junge Mutter als ihr größtes Glück. “Es kommt immer darauf an, wie die Frau innerlich aufgestellt ist. Geburten sind zutiefst individuell”, sagt Larissa Horlacher.