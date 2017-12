Wenn das Christkind das falsche Geschenk erwischt hat...

Schön war's an Weihnachten. Die Geschenke sind ausgepackt, alle haben sich artig bedankt - und bei so manchen schleicht sich jetzt ganz langsam der Gedanke ein: "Was mach ich nur damit...?"

So lieb die Präsente auch gemeint sind, oft passen sie nicht wirklich. Die Duftkerzen, auf die man allergisch reagiert, die Vase, die so gar nicht zur Einrichtung passt und zwei Dampfdrucktöpfe braucht ja auch keiner. Was nun?

Wir haben dafür die Lösung. Das Kleinanzeigenportal ländleanzeiger.at lädt kostenlos dazu ein, anderen anzubieten, wofür man selbst keine Verwendung hat. Am einfachsten geht das mit der neuen ländleanzeiger.at-App auf dem Handy. Die gibt es natürlich kostenlos in den Stores.