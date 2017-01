Wenn Biologie auf Technologie trifft

Herr Voit, können Sie uns die Aufgaben dieser beiden Berufe genauer schildern?

Stefan Voit: Wie es der Name schon verrät, bildet die Technik, die hinter den Lebensmitteln steht, den Schwerpunkt beim Beruf Lebensmitteltechniker. So lernen die Auszubildenden hier unter anderem auch Schweißarbeiten ebenso wie in der Schule Materialkunde, sprich: Welche Werkstoffe kann ich einsetzen, wie verhalten sie sich, welchen Edelstahl muss ich nehmen, um einen Tank zu konstruieren, usw. Das Gegenteil dazu stellt der Milchtechnologe dar, der sich im Grunde komplett ums Produkt kümmert.

Was macht die beiden Berufe besonders?

Meiner Meinung nach vor allem die Abwechslung. Da man aus Milch so viel machen kann, ständig neue Produkte auf den Markt kommen, die Technik sich verändert und weiterentwickelt, wird es nie langweilig. Es gibt immer wieder Herausforderungen, zum Beispiel durch geänderte Hygienevorschriften oder neue Verpackungsverordnungen. Darum darf man im Lernen nicht stehen bleiben.

Welche Voraussetzungen und Interessen sollte man als Lehrling mitbringen?

Wenn ich es auf Schulfächer umlege, ist Biologie ganz wichtig. In Bezug auf Hygiene sollte ein gewisses Grundverständnis vorhanden sein. Auch Mathemathik ist nicht zu unterschätzen, denn zu rechnen gibt es viel. Für den Milchtechnologen spielt auch Chemie eine große Rolle, da die Arbeit im Labor Haupt­bestandteil der Lehre ist. Grundsätzlich sollte man für beide Berufe Technikinteresse mitbringen ebenso wie Teamfähigkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und den Willen, immer wieder Neues zu lernen.

Was wird Lehrlingen neben einer umfassenden Ausbildung geboten?

Wir veranstalten regelmäßig Lehrlingsschulungen, in denen wir die jungen Frauen und Männer intern auf die Schule vorbereiten, ihnen Unterstützung geben. Dies geschieht während der Arbeitszeit. Zudem gibt es Leistungsprämien für Auszeichnungen in der Schule. Um das Miteinander zu fördern, werden aber auch außerhalb der Arbeitszeit Veranstaltungen wie Grillfeste oder Ausflüge durchgeführt.

Weitere Informationen zur Ausbildung bei Vorarlberg Milch gibt es auch online unter www.vmilch.at