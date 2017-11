Wenn aus Liebe Leben wird

Nach der großen ­Hochzeit im letzten Jahr folgt nun der nächste Schritt für Ex-Mister ­Vorarlberg Steven ­Mittelberger und seine Cristina: Die ­beiden erwarten ein Baby!

„War extrem nervös“

Danach ging es relativ schnell, bis die beiden ein Paar waren. „Es war unsere erste große Liebe, und das ist sie bis heute noch“, schwelgen die beiden in Erinnerungen. Die zwei wohnen seit dem Jahr 2009 zusammen und kauften sich schließlich eine schöne Wohnung in Altach. Die besten Voraussetz­ungen für den nächsten Schritt also! Vor zwei Jahren machte der Ex-Mister seiner Cristina einen Heiratsantrag. „Bei der Bildsteiner Kirche, von welcher man eine herrliche Aussicht hat, habe ich schließlich den Schritt gewagt!“, so der 26-Jährige. Cristina kann sich noch genau an diesen Moment erinnern: „Stevens Antrag kam total überraschend. Ich war extrem nervös, aber auch überglücklich und überwältigt“, erzählt sie. Die standesamtliche Hochzeit fand schließlich ein Jahr später im Mai statt. Der ganz große Tag für das verliebte Paar stellte dann die kirchliche Hochzeit dar: „Diese feierten wir am 23. Juli 2016 in der Bildsteiner Kirche“, so Cristina.