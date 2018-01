Weniger Übernachtungen in Vorarlberg

Die meisten Österreich-Urlauber zieht es nach Tirol, Salzburg und Wien. In Vorarlberg wurden 18.000 Übernachtungen weniger als im Vorjahr gezählt.

Die drei Bundesländer haben aber 2017 von ihrem ohnehin schon hohen Niveau aus nochmals massiv zugelegt. So erhöhte Tirol die Zahl der Nächtigungen laut Statistik Austria um weitere gut 925.000 auf fast 47,9 Millionen (plus 2 Prozent), Salzburg um 788.000 auf 28,3 Millionen und Wien um 555.000 auf 15,5 Millionen.

Aber auch die Steiermark und Kärnten kletterten in absoluten Zahlen kräftig – mit einem Anstieg bei den Übernachtungen um 413.000 auf 12,8 Millionen (plus 3,3 Prozent) bzw. von fast 315.000 auf 13 Millionen (plus 2,5 Prozent), wie aus den vorläufigen Daten der Statistik Austria von heute, Mittwoch, hervorgeht.