Weniger Todesurteile und Exekutionen in den USA

Ein Wärter im Todestrakt des San Quentin State Prison in Kalifornien. - © AP

Die Todesstrafe ist in den USA laut einer neuen Studie auf dem Rückzug: In diesem Jahr wurden deutlich weniger Todesurteile verhängt und weniger Menschen hingerichtet als 2015, wie die Menschenrechtsorganisation Death Penalty Information Center (DPIC) am Mittwoch erklärte. Auch die öffentliche Unterstützung für die Todesstrafe ging demnach laut Umfragen zurück.