Weniger Herzdruckmassagen für Frauen - Forscher rätseln über Gründe

Wenn Frauen auf offener Straße einen plötzlichen Herzstillstand erleiden, wird ihnen seltener mit einer lebensrettenden Herzdruckmassage geholfen als Männern. Dafür ist das Risiko für Männer in einer anderen Situation wesentlich größer.

Eine schnelle Herzdruckmassage kann Menschenleben retten. Aber viele zögern, die Erste-Hilfe-Maßnahme anzuwenden, wie die Studie ergab, die nun bei einem Treffen des Amerikanischen Herzverbandes in Anaheim in Kalifornien vorgestellt wurde. Vor allem bei Frauen. Hier erhielten 39 Prozent derer, die in der Öffentlichkeit einen Herzstillstand erlitten, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung. Bei den Männern waren es 45 Prozent, die Überlebenschance insgesamt war um 23 Prozent höher.

Angst, Brust zu berühren? Forscher: “Richtige Stelle zwischen Brüsten”

Vielleicht hätten die Passanten auch Bedenken, die Kleidung einer Frau anzuheben, um besser an die richtige Druckstelle zu kommen, oder die Brüste zu berühren, sagt Blewers Kollege Benjamin Abella. Bei richtiger Anwendung passiere dies aber gar nicht. “Man legt seine Hände aufs Brustbein, welches in der Mitte der Brust ist. Theoretisch berührt man also die Stelle zwischen den Brüsten.”

Forscher: Zögern ist tödlich!

Zuhause ist Situation anders

Experte: Geschlechterfrage muss gestellt werden

In ihrer Datensammlung liegen 4500 Fälle von plötzlichem Herzstillstand vor, die im Laufe von 13 Jahren in der Region Portland registriert wurden. Nur 34 davon ereigneten sich während des Beischlafs oder in der Stunde danach, und die meisten Betroffenen waren schon zuvor wegen einer Herzschwäche in Behandlung. Ihr Risiko war also ohnehin größer, heißt es in der Studie, veröffentlicht im “Journal of the American College of Cardiology”. Für Frauen zusätzlich beruhigend ist das Ergebnis, dass unter den 34 Fällen fast nur Männer waren – nämlich 32.