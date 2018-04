Weniger Einwegplastikverpackungen bei Lebensmitteln

Mehr als 30 Kilogramm an Plastikverpackungen wirft ein Europäer pro Jahr weg. Laut einer aktuellen Studie von internationalen NGOs würde die Verwendung von Plastikverpackungen zu keiner Reduktion an weggeworfenen Nahrungsmitteln führen und sei somit nicht sinnvoll, kritisierte die Umweltschutzorganisation Global 2000 am Dienstag.

“Es liegt auf der Hand, dass Plastikverpackungen die Entstehung von Lebensmittelabfällen nicht lösen kann,” sagte Lisa Kernegger, Ökologin von Global 2000. So würden in Europa jährlich 49 Tonnen an Plastikmüll entstehen, der beispielsweise in Österreich nur zu einem Drittel recycelt werde. Ein Großteil lande in der Müllverbrennung oder in der Natur. Deshalb sei es höchste Zeit, die Menge an Einwegplastik zu reduzieren, sagte Kernegger.