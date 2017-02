Wenig Sicherheitsbewusstsein im Netz bei Österreichs Jugend

Viele verwenden unsichere Passwörter - © APA (dpa)

Einem Großteil der österreichischen Millennials, der Generation der heute 13- bis 30-Jährigen, mangelt es an Sicherheitsbewusstsein beim Schutz ihrer Internet-Konten. Das hat das Institut YouGov im Auftrag von Google in einer repräsentativen Umfrage herausgefunden. So hat bereits die Hälfte der Befragten ihr Passwort an jemanden aus dem Freundes- oder Familienkreis weitergegeben.