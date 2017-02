Wenger wird Trainerkarriere im Sommer nicht beenden

"Wichtig ist der Club, nicht meine Zukunft" - © APA (dpa)

Arsene Wenger will auch in der kommenden Saison definitiv als Fußball-Trainer tätig sein. “Ich fühle nicht, dass ich schon genug hätte. Ich werde nächste Saison eine Mannschaft betreuen, ob hier oder woanders”, erklärte der in die Kritik geratene Arsenal-Coach am Freitag in einer Pressekonferenz. Über seine Zukunft beim englischen Club will der 67-jährige Franzose im März oder April entscheiden.