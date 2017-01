Zittern um die Lauberhornabfahrt - © APA (Keystone)

Heftige Schneefälle in der Nacht auf Samstag und anhaltender Schneefall lassen die Durchführung der Lauberhornabfahrt der alpinen Ski-Herren in Wengen am Samstag zur Zitterpartie werden. Um 11.00 Uhr wird die Jury über das weitere Vorgehen beraten, Beginnzeit ist aktuell 12.30 Uhr. Fix ist bereits eine Verkürzung der Strecke.