Weltweite Weinproduktion auf niedrigstem Stand seit langem

Man müsse bis Anfang der 1960er-Jahre zurückgehen, um so ein schwaches Ergebnis zu finden, sagte Generaldirektor Jean-Marie Aurand in Paris. Grund sei vor allem das Wetter in Westeuropa gewesen. Die drei größten Produktionsländer der Welt – Italien, Frankreich und Spanien – mussten allesamt schwere Dämpfer einstecken.

In Österreich schaut es da besser aus. Die heurige Weinernte dürfte rund 2,3 Millionen Hektoliter betragen und damit im Schnitt der letzten zehn Jahre liegen, erwartete kürzlich Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager. Die Qualität dürfte dafür sehr gut sein.

(APA/dpa)