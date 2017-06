Weltweite Börsengänge auf höchstem Stand seit zehn Jahre

“Der weltweite IPO-Markt zeigt sich derzeit sehr stark. Alle wichtigen Märkte verzeichnen Zuwächse”, so Gerhard Schwartz, Partner und Leiter des Assurance-Bereichs bei EY Österreich. Die Beratungsfirma macht für den Boom die guten Konjunkturaussichten und Rekordstände an den internationalen Börsen verantwortlich. Gemessen an der Zahl der Börsengänge habe es sich um das stärkste erste Halbjahr seit 2007 gehandelt. Damals zählte EY in der ersten Jahreshälfte weltweit 948 IPOs.

41 Prozent aller weltweiten IPOs fanden in China statt. Die chinesischen Börsen inklusive Hongkong zählten 317 Transaktionen – im ersten Halbjahr 2016 waren es gerade mal 100. Das Emissionsvolumen stieg von 10,0 auf 25,4 Mrd. US-Dollar. In den USA stieg die Zahl der Börsengänge um 82 Prozent auf 80, das Emissionsvolumen hat sich sogar von 7,0 auf 22,0 Mrd. US-Dollar mehr als verdreifacht.

Auch in Europa hat sich die Situation aufgehellt. Das Emissionsvolumen lag mit umgerechnet 17,5 Mrd. US-Dollar um 5 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Zahl der IPOs stieg um 8 Prozent auf 122. Dabei zeigte sich der britische Markt relativ schwach: Hier gab es mit 33 Transaktionen genauso viele Börsengänge wie im Vorjahr, der Emissionserlös sank um 15 Prozent auf 3,2 Mrd. US-Dollar.

An der Wiener Börse gab es mit der burgenländischen Cleen Energy AG am 20. April den bisher einzigen Börsengang heuer. Der weltweit größte Börsengang war die Erstnotiz des Instant-Messaging-Dienstes Snap im Volumen von 3,9 Mrd. US-Dollar, gefolgt von Netmarble, einem südkoreanischen Entwickler von Online-Spielen, der 2,3 Mrd. US-Dollar einbrachte. An dritter Stelle steht der chinesische Broker Guotai Junan, der bei seinem Börsengang 2,2 Mrd. US-Dollar erlöste.

Von den zehn größten Börsengängen weltweit fanden drei in Nordamerika statt, fünf in Asien und zwei in Europa: Die , fünf in Asien und zwei in Europa: Die IPOs des Schweizer Apothekenbetreibers Galenica Sante (1,9 Mrd. US-Dollar) sowie des französischen Autoleasing-Anbieters ALD (1,3 Mrd. US-Dollar). Zum Vergleich: Der Börsengang von Cleen Energy in Wien brachte rund 12 Mio. Euro.

