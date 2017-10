Weltweit hungern 815 Millionen Menschen

Krieg ist der größte Treiber von Hungersnöten - © APA (AFP/cds)

Die Welthungerhilfe sieht Erfolge bei der Bekämpfung des Hungers durch Kriege und Folgen des Klimawandels gefährdet. Zu diesem Ergebnis kommt der am Donnerstag vorgestellte neue Welthunger-Index, der die Ernährungslage in 119 Ländern darstellt. Die Anzahl der hungernden Menschen in der Welt bleibe trotz einiger Fortschritte unerträglich hoch. Sie sei auf 815 Millionen Menschen gestiegen.