Weltrekordversuch in NÖ mit 100 km Feuerwehrschutzkleidung

Der Wiener Neustädter Extremsportler und Feuerwehrmann Andreas Michalitz will zwei Weltrekorde brechen: Er möchte eine neue Bestmarke für 100 Kilometer in Feuerwehrmontur inklusive Atemschutz aufstellen und die längste Strecke in Feuerschutzkleidung zurücklegen. Start ist am Samstag um 5.00 Uhr in Katzelsdorf, teilte die FF Wiener Neustadt am Mittwoch mit.