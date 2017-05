Weltraumschrott gefährdet Satelliten und Volkswirtschaften

Simulationsmodell der ESA über die Bewegung des Weltraumschrotts - © APA (Archiv/dpa)

Durch die zunehmende Menge an Weltraumschrott gerät nicht nur die Raumfahrt in Gefahr, katastrophale Kollisionen mit Satelliten bedrohen ganze Volkswirtschaften. Davor warnten am Mittwoch Teilnehmer einer zweitägigen Konferenz zum Thema im australischen Canberra. Geschätzt 170 Millionen Trümmerteile rasen mit Geschwindigkeiten von teilweise mehr als 27.000 Stundenkilometern durch den Weltraum.