Weltpremiere von “A Planet’s Breath”: VOL.AT verlost Eintrittskarten!

Zum 20-jährigen Bestehen beschenkt das Sinfonische Blasorchester Vorarlberg sich und sein Publikum mit einem außergewöhnlichen Konzertereignis. Am 7. Oktober 2017 steht das Montforthaus in Feldkirch um 19.30 Uhr ganz im Zeichen dieses Ausnahme-Klangkörpers. Das erst kürzlich neu errichtete Gebäude mit seinen vielen Möglichkeiten, bildet den idealen Rahmen für ein audio-visuelles Event, mit dem das Orchester rund um den Dirigenten Thomas Ludescher aufhorchen lassen wird.

Neukomposition als Höhepunkt des Abends

Mit dem Konzertformat – einem Klangerlebnis der besonderen Art – will man sich selbst beweisen: Es geht noch mehr. Es geht noch ungewöhnlicher. Denn neben Werken von Jules Strens, Leonard Bernstein, Aaron Copland und David Maslanka bildet eine Neukomposition den Höhepunkt des Abends. Stefan Meusburger und Thomas Ludescher schufen zum Geburtstag des Orchesters ein Werk, das dem Atem der Welt nachspürt. Nicht nur das „Luftholen“ ist dabei gemeint, sondern auch die Urkulturen der Erde als Atem der Menschen. Diese beiden Elemente werden sowohl in der Musik, als auch in Video-Einspielungen thematisiert. Fremde Instrumente aus Urkulturen und das ganz archaische, simple Atemgeräusch unterschiedlichster Menschen verdeutlichen den gemeinsamen Ursprung aller Menschen auf unserem Planeten. Videobotschaft und Live-Performance treten in einen Dialog miteinander – gegeneinander, fordern sich heraus, nehmen Rücksicht und ergänzen sich schließlich zu einem Fest für Augen und Ohren.

Doch damit nicht genug. Neben diesem speziellen Geburtstagsgeschenk macht auch ein ganz besonderer Gast dem Orchester seine Aufwartung. Die international gefragte und bekannte Klarinettistin Shirley Brill wird den ersten Konzertteil mit dem Klangkörper bestreiten.

