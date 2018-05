Weltmeisterschaft in Russland: Will Smith singt WM-Song

Die WM rückt immer näher: Am kommenden Freitag wird der offizielle WM-Song präsentiert. Mit dabei: Niemand geringerer als Hollywood-Star Will Smith.

“Wir wollen die Welt tanzen sehen” – das sagt Will Smith zu “Live It Up”, dem offiziellen WM-Song der Fifa. Wie der Fußballweltverband laut “spiegel.de” bestätigt, wird der Schauspieler zu den Interpreten des Liedes gehören.

Smith war am Anfang seiner Karriere ein erfolgreicher Pop-Rapper. Er gewann zusammen mit als “DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince” Hip-Hop-Grammys für “Parents just Don’t understand” und “Summertime”.