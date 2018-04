Weltmeister Sagan Sieger von Paris-Roubaix

Überschattet von schweren Stürzen hat sich der Slowake Peter Sagan am Sonntag im Weltmeistertrikot den Sieg im Rad-Klassiker Paris-Roubaix gesichert. Der Profi des deutschen Bora-Teams setzte sich nach 257 Kilometern, 54 davon über das gefürchtete Kopfsteinpflaster, vor Silvan Dillier aus der Schweiz durch. Der Belgier Michael Goolaerts ringt nach einem schweren Sturz um sein Leben.

Ein sechster Platz 2014 war die bisher beste Platzierung Sagans in Roubaix gewesen, nach der 116. Auflage durfte der dreifache Weltmeister und achtfache Etappensieger der Tour de France erstmals auch die Pflasterstein-Trophäe in die Höhe stemmen. Es war der erste Erfolg eines Straßen-Weltmeisters in Roubaix seit Bernard Hinault 1981.