Weltmeister gewinnen letztes Turnier

Beim Traditionsturnier in Filderstadt/Plattenhardt bei Stuttgart gewannen sie das mit Deutschen und Schweizer Top-Teams besetzte Turnier überlegen und ohne Punkteverlust. Beeindruckend der Gewinn der Vorrundengruppe mit einem Torverhältnis von 41:8. Im nach dem Weltcup-Modus ausgetragenen Turnier trafen sie im Halbfinale auf das Team von Ailingen, gewannen 7:4 und standen so im Finale. Gegner im Finale war der RSC Schiefbahn/GER, eines der derzeit sehr starken Teams aus Deutschland. Die Höchster gewannen überlegen mit 8:2. Nicht ganz nach Wunsch lief es den Deutschen WM-Gegner vom RV Stein, Gerhard und Bernd Mlady. Sie kamen nicht in die Halbfinalrunde und wurden am Ende Fünfte.