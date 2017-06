Weltmeister Frodeno für Klagenfurt vorsichtig optimistisch

Er habe zwar in den vergangenen zwei Wochen gut trainiert, Rekorde anzupeilen, sei aber nicht drin, betonte Frodeno. “Ich weiß nicht, was meine Beine und Arme am Sonntag sagen werden.” Zudem sei der Streckenrekord von Marino Vanhoenacker “ziemlich gut”, zollte Frodeno dem sechsfachen Klagenfurt-Sieger Respekt, der auch als Überraschungsgast bei der Pressekonferenz am Wörthersee auftauchte. Zusätzlichen Ansporn für Frodeno gab es in Form eines Gutscheins für einen Gratisurlaub in Kärnten, der bei einem Erfolg am Sonntag winkt.

Beim Kampf um den Sieg will aber auch Ivan Rana ein Wörtchen mitreden. Der Spanier, der 2014 in Klagenfurt schon gewonnen hat, gab sich zuversichtlich. “Ich werde versuchen, Jan nicht davonziehen zu lassen.” Wenn ihm das lange genug gelinge, sei alles möglich. Es sei jedenfalls eine große Herausforderung, sich mit den Besten zu messen, so Rana.

Am Start wird auch Alessandro Zanardi sein, ehemaliger Formel-1-Fahrer und inzwischen Paralympics-Sieger mit dem Handbike. “Das ist mein dritter Ironman, es ist ein faszinierender Sport, der immer mehr Interesse auslöst.” Zanardi, der 2001 bei einem Unfall beide Beine verloren hat, weist eine Bestzeit von unter zehn Stunden auf.

Die Siegerin von 2015, die Kärntnerin Eva Wutti, ist nach ihrer Babypause im vergangenen Jahr wieder dabei. “Ich hoffe, dass ich fit bin, ich hatte eine etwas seltsame Vorbereitung mit viel Auf und Ab.” Michaela Herlbauer freut sich schon auf das Rennen, sie will eine neue persönliche Bestleistung erzielen. Und Michelle Versterby möchte den skandinavischen Rekord brechen, er liegt bei acht Stunden und 46 Minuten.

Der Ironman Austria Kärnten wird heuer den 33.333 Finisher an der Ziellinie begrüßen. Renndirektor Patrick Schörkmayer wartete für ihn mit einer Überraschung auf: “Der 152. Ziel-Athlet gewinnt einen Startplatz für den Ironman Austria Kärnten 2018 sowie die kostenlose Teilnahme am Trainingscamp inklusive Übernachtungen im Hotel.”

(APA)