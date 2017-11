Weltmeister-Duo war unantastbar, SG Dornbirn/Sulz schafft WC-Start

Das letzte der fünf Turniere vom UCI-Radball-Weltcup 2017 ist entschieden. Die Höchster Weltmeister haben das Turnier in Liestal/Schweiz überlegen gewonnen. Damit stehen nun beide Teams aus dem Rheindelta wieder im Weltcup-Finale in Willich/Deutschland (2.12.2017). Erfreulich auch das Abschneiden der U23- Europameister der SG Sulz/Dornbirn mit Kevin Bachmann/Stefan Feurstein.

Mit vier Siegen in der Gruppenphase legte Höchst 1 den Grundstein für den Finaleinzug. Patrick Schnetzer lies lediglich 6 Tore zu, die Siege für Schnetzer/Bröll fielen allesamt hoch aus. Das Halbfinale gegen die starken Deutschen aus Iserlohn gewannen sie mit 11:6. Altdorf, als „Dauergegner“ in Finalspielen gewannen gegen Obernfeld/Deutschland ihr Halbfinale. Somit war das schon gewohnte „Traditions-Finale“ erreicht: „Altdorf gegen Höchst 1“. Mit 12:4 behielten die Weltmeister ganz überlegen die Oberhand und gewannen somit ihr zweites Weltcup-Turnier in diesem Jahr.