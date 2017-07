Weltkulturerbe-Entscheidung über Wien für Nachmittag geplant

Heumarkt-Projekt ist Anlass für die Entscheidung - © APA

Am heutigen Mittwoch fällt voraussichtlich die Entscheidung, ob Wien in die “World Heritage List in Danger”, also in die Liste der bedrohten Kulturgüter, aufgenommen wird. Die Behandlung des historischen Zentrum Wiens steht für Nachmittag auf der Tagesordnung des Treffens des UNESCO-Welterbekomitees in Krakau, teilte eine Sprecherin der österreichischen UNESCO-Kommission der APA mit.