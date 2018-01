Weltklasse Jung-Karatekas testen für die EM

Am kommenden Samstag wird in der Sporthalle am See zum elften Mal der Austrian Karate Championscup ausgetragen. Für die 33 Kategorien haben sich heuer insgesamt 670 Sportler aus 22 Nationen und 130 Vereinen ihre Nennungen abgegeben.

Aufgrund der hohen Qualität der Sportler und der Organisation nützen auch heuer wieder sehr viele Nationalteamsportler die Gelegenheit um sich für die kommende EKF Cadets, Juniors & U21 Europameisterschaft (2.-4. Februar) in Sochi noch einmal einen großen Leistungstest zu unterziehen.

In Blickrichtung auf das kommende Großevent wird das Kräftemessen mit zahlreichen EM- und WM Medaillengewinner deshalb für die Vorarlberger Karate-Asse zu einer echten Standortbestimmung.

Nach einer erfolgreichen Nachwuchs-WM wollen sowohl Hanna Devigili vom KC Götzis in der Kategorie Kumite Cadets -54 kg als auch Marijana Maksimovic (KARATE HOFSTEIG) im Kumite Juniors +59 kg an ihren Erfolgen aus dem vergangenen Jahr anknüpfen und an ihrer Performance feilen. Die Vize-Juniorenweltmeisterin Patricia Bahledova (KC Höchst) steigt zum ersten Mal in der Altersklasse U21 in den Wettkampf ein und bereitet sich schon auf die kommenden Serie A Turniere in Guadalajara und Salzburg vor.

Neben diesen drei Sportgymnastinnen sind noch weitere 16 Vorarlberger Nachwuchsathleten am Start und geben ihre erste Talentprobe ab. Eine Helfermannschaft aus über 100 Personen aus allen 12 Mitgliedsvereinen von KARATE VORARLBERG, werden für einen reibungslosen und erfolgreichen Ablauf garantieren.

Startzeiten der Vorarlberger Sportler:

08:30 Uhr Jaqueline Berger Kata Cadets KC Höchst

09:40 Uhr Patricia Bahledova Kata U21 KC Höchst

09:55 Uhr Vincent Forster Kata U21 KARATE HOFSTEIG

10:15 Uhr Stella Kleinekathöfer Kumite Cadets -47 kg KC Götzis

Vanessa Giesinger Kumite Cadets -47 kg KC Götzis

10:30 Uhr Leonard Piber Kumite Cadets -52 kg KC Mäder

Yannick Böhler Kumite Cadets -52 kg KC Lustenau

10:35 Uhr Dzenis Mujagic Kumite Cadets -57 kg KARATE HOFSTEIG

Hamsat Israilov Kumite Cadets -57 kg KC Lustenau

11:30 Uhr Hanna Devigili Kumite Cadets -54 kg KC Götzis

Marina Stojic Kumite Cadets -54 kg KC Dornbirn

12:30 Uhr Adran Nigsch Kumite Cadets -63 kg KC Blumenegg

12:50 Uhr Sara Savic Kumite Cadets +54 kg KC Blumenegg

13:40 Uhr Mihael Dujic Kumite Juniors +76 kg KC Dornbirn

14:55 Uhr Marijana Maksimovic Kumite Juniors +59 kg KARATE HOFSTEIG

Rebecca Gehrer Kumite Juniors +59 kg KC Höchst

14:55 Uhr Demirel Mujagic Kumite Juniors -68 kg KARATE HOFSTEIG

Mladen Ostojic Kumite Juniors -68 kg KARATE HOFSTEIG

18:50 Uhr Vivien Moric Kumite U21 -50 kg KC Höchst

Die klingendsten Namen des internationalen Teilnehmerfeldes:

Lora Ziller Platz WM 2017 Österreich

Funda Celo Platz WM 2017 Österreich

Kristin Wieninger Platz WM 2017 Österreich

Li Lirisman Platz WM & 3. Platz EM 2015 Estland

Madeleine Schrötter Platz WM 2017 Deutschland

Lisa-Marie Schaupp Platz WM 2015 Deutschland

Luca Spitz Platz WM 2016 Schweiz

Kol Kabash Platz EM 2015 Schweiz

Kevin Kabashi Platz EM 2015 Schweiz

Giuseppe Panagia Platz EM 2016 Italien

Turnierablauf:

08:30 Uhr Kata Cadets, Juniors & U21

10:15 Uhr Kumite Cadets

14:00 Uhr Kumite Juniors

17:00 Uhr Kumite U21

Die Siegerehrungen finden gestaffelt im Anschluss der Bewerbe im Foyer statt!