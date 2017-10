Größter Kürbis der Welt in New York ausgestellt

Joel Holland bekam für seinen Kürbis ein Preisgeld von 14.000 Euro - © Instagram

Im botanischen Garten von New York wird pünktlich zum Gruselfest Halloween der nach Veranstalterangaben größte Kürbis der Welt ausgestellt. Mit einem Gewicht von 1.071,8 Kilogramm sei die massive Frucht auch der größte jemals gewogene Kürbis in Nordamerika, teilte der New York Botanical Garden mit. Gezüchtet hatte ihn Joel Holland in der Nähe von Seattle im Staat Washington.