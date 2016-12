Weltgrößter künstlicher Weihnachtsbaum in Sri Lanka

Der Baum hat eine Höhe von 57 Metern - © APA (AFP)

Trotz Konstruktionsproblemen und Kritik der katholischen Kirche ist in Sri Lanka der höchste künstliche Weihnachtsbaum der Welt errichtet worden. Der Baum in der Hauptstadt Colombo erreichte am Samstag eine Höhe von 57 Metern und war damit zwei Meter höher als der bisher größte künstliche Weihnachtsbaum, der vergangenes Jahr in der südchinesischen Provinz Guangzhou aufgestellt worden war.