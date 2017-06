Weltcup-Sieg für Lobnig im olympischen Einer

Comeback-Sieg für die Olympiasechste - © APA (Archiv/Neubauer)

Magdalena Lobnig hat am Sonntag beim Ruder-Weltcup in Poznan (Posen/Polen) einen klaren Sieg gefeiert. Die Olympiasechste setzte sich im Finale im olympischen Einer 1,48 Sekunden vor der Britin Victoria Thornley und 2,22 vor der Chinesin Duan Jingli durch. Birgit Pühringer landete im B-Finale an der sechsten Stelle und wurde damit Gesamtzwölfte.