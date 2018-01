Abfahrts-Damen weiter im Pech - Kein Training in Kirchheim

Bad Kleinkirchheim und damit den Abfahrtsdamen bleibt das Wetterpech treu. Das erste Training am Donnerstag musste wie befürchtet abgesagt werden, weil die Klammer-Piste zu weich und gefährlich war. Nun hofft man in Kärnten auf den angekündigten Frost, sonst sind Abfahrt (Samstag) und Super-G (Sonntag) - wieder einmal - gefährdet.

“Ich wäre wahrscheinlich sowieso nicht gefahren”, sagte wiederum Lindsey Vonn. Die US-Amerikanerin hat sich von ihren zahlreichen Blessuren gut erholt und sorgt sich ebenfalls um die Rennen in Kärnten. “Der Schnee ist tot, es ist kein Leben mehr drin. Keine Ahnung, was man da machen kann”, sagte der US-Superstar über die Mut-Strecke mit ihrem supersteilen Starthang, dem “Klammerstich”.

Vonn legte sich auch gleich fest. “Wenn es so bleibt wie jetzt, ist mir das zu viel Risiko vor Olympia. Leider haben sie in Kleinkirchheim nicht viel Wetterglück.”

Vonn sprach damit vor allem die vergangenen zwei Auflagen 2012 und 2015 und deren Sturm-Probleme an. Vor drei Jahren mussten in Bad Kleinkirchheim deshalb beide Rennen überhaupt abgesagt werden. Diesmal machen die ungewöhnlich hohen Temperaturen mitten im Jänner Probleme, zudem hatte es zuvor stark geregnet.

Womöglich ist die Situation aber auch etwas hausgemacht. “Wir konnten nicht fahren, weil die Strecke nicht in rennfertigem Zustand war”, sagte etwa Jürgen Kriechbaum. “Phasenweise sind richtige Knollen ausgebrochen, das ist gefährlich. Auch der Sprung war nicht geschickt gemacht”, war Österreichs Damenchef offenbar überzeugt, dass es besser gegangen wäre.

Es wäre jedenfalls skurril, könnten die Speed-Damen nach einer ohnehin schon sechswöchigen Abfahrts-Pause erneut kein Rennen austragen. Nur die zwei Abfahrten von Lake Louise am 1. und 2. Dezember stehen Mitte Jänner auf der Habenseite, die in Val d’Isere wegen Neuschnee abgesagte wird kommende Woche in Cortina nachgeholt.