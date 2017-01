Welt der Logistik: Global und abwechslungsreich

„Fast jeder in Vorarlberg kennt unsere orangen Lkw, aber dass dahinter ein weltweit agierender Konzern mit tollen Lehrberufen und vielfältigen beruflichen Perspektiven steckt, das ist vielen gar nicht klar“, sagt Michaela Tessadri, Lehrlingsbeauftragte bei Gebrüder Weiss. Den Lehrlingen Pia Kröpfl und Marcel Fink schon.

Langeweile – Fehlanzeige!

Als angehende Speditionskauffrau ist Pia für die gesamthafte Abwicklung von Transportaufträgen zuständig: Sie wählt Transportmittel und -routen aus, berät Kunden, kalkuliert Transportkosten, füllt Frachtpapiere aus, erledigt Zollformalitäten und vieles mehr. „Bei uns ist kein Tag wie der andere. Heute Russland, morgen China, übermorgen Indien. Wir organisieren Transporte überall auf der Welt. Langeweile gibt es nicht“, erzählt Pia. Die kommt auch bei Marcel nicht auf. Der IT-Techniker im vierten Lehrjahr hat bereits viel erlebt, durfte sogar schon die Netzwerkstrukturen für eine neue Niederlassung in Tschechien mit aufbauen, ebenso für das neue Head Office von Gebrüder Weiss in Lauterach. „Gute Leistungen werden nicht nur anerkannt, sondern auch belohnt. Wer Eigeninitiative und Interesse zeigt, für den öffnen sich bei Gebrüder Weiss viele Türen. Das habe ich in den vergangenen drei Jahren immer wieder positiv erlebt“, sagt Marcel.

Ab ins Ausland

Eine dieser Türen öffnet sich gerade auch für Alexander Bernhart. Er hat vor Kurzem die Lehre zum Speditionskaufmann und Speditionslogistiker abgeschlossen und bereitet sich nun darauf vor, von Gebrüder Weiss ins Ausland entsendet zu werden. Wohin die Reise geht, steht noch nicht endgültig fest – die Möglichkeiten sind vielfältig. Auf alle Fälle aber über die Grenzen Europas hinaus und nach Übersee. Deshalb eignet sich der 24-Jährige gerade das nötige Fachwissen in der Air&Sea-Abteilung von Gebrüder Weiss in Wolfurt an, auch ein Englisch-Intensivkurs steht auf dem Programm. Angst vor der neuen Herausforderung? „Nein“, sagt Alexander, „vielleicht etwas Respekt, aber vor allem freue ich mich riesig über diese Chance. Außerdem durchlaufe ich derzeit eine sehr praxisorientierte Vorbereitungsphase. Wenn ich meine Koffer packe, bin ich für meinen neuen Job gut gerüstet“, ist sich Alexander sicher.

„Motivierte Mitarbeiter sind unser Kapital“

Perspektiven aufzeigen, Fachwissen vermitteln und die Lehrlinge gut ins Unternehmen integrieren – das sind wichtige Aspekte der Lehrzeit bei Gebrüder Weiss. Deshalb gibt es begleitend zur Grundausbildung viele Exkursionen und Fachschulungen sowie ein mehrtägiges Lehrlingscamp. „Motivierte Mitarbeiter, die nicht nur mit-, sondern auch vorausdenken, sind unser Kapital. Das fördern und fordern wir“, so Helmut Schöpf, Leiter Human Resource Development bei Gebrüder Weiss. Eine Methode mit Erfolg: Im Rahmen des renommierten „Great Place to Work“-Wettbewerbs wurde Gebrüder Weiss bereits als „Bester Arbeitgeber Vorarlbergs“ ausgezeichnet. Zusätzlich gewann das Unternehmen den Sonderpreis als „Bester Arbeitgeber für Lehrlinge“.

Weitere Informationen zum Thema Ausbildung und Lehre bei Gebrüder Weiss unter www.gw-world.com/greatjobs