Nackte Tatsachen will der Vizebürgermeister von Wels, Gerhard Krois (FPÖ), in seiner Sprechstunde von den Bürgern hören. Welcher Ort könnte daher für diesen Termin geeigneter sein als eine öffentliche Sauna? Am Mittwoch, 15. Februar, lädt er daher Hitzköpfe zum Diskutieren dorthin ein. Das Motto des Abends lautet: “Kein Blatt vor den Mund”.