Welser Figurentheaterfestival startet mit “Der Herr Karl”

Künstler aus Österreich, Deutschland, Slowenien, Italien, Estland, Argentinien, Jordanien, Tschechien und Israel begleiten das Festival unter der Intendanz von Gerti Tröbinger, Maria Dürrhammer und Ruth Humer beim Start in sein zweites Vierteljahrhundert. Insgesamt stehen 52 Vorstellungen am Programm, das am Donnerstag in einer Pressekonferenz vorgestellt worden ist. Neben dem Welser Stadttheater werden noch die Minoriten, das Medienkulturhaus, der Kornspeicher und der Alte Schl8hof als Spielorte genutzt.

Wie im Vorjahr ist auch heuer wieder das Dafa Puppet Theatre aus Jordanien und Tschechien mit “The Smooth Life” zu Gast. Die Performance dreht sich um das Leben von Husam Abed, der im Baqaa-Flüchtlingslager in Jordanien geboren und aufgewachsen ist. Das Svironi Fantasy Theatre aus Israel zeigt das fantastische Kabarett “The Dictator’s Mom”, in dem eine Mutter ihr Kind absichtlich zu einem Monster zu erziehen versucht. Inspiriert wurde das Stück durch wahre Lebensgeschichten von Diktatoren des 20. Jahrhunderts.

Aber auch die jüngsten Festivalbesucher kommen nicht zu kurz: Das Kirchdorfer Puppentheater Bavastel bringt mit “Im Königsschloss ist der Teufel los” Kasperltheater. “Hans mein Igel” von Lille Kartofler oder das junge Figurentheater [isipisi] mit “Faul und frech – Schweinepech” stehen ebenso zur Auswahl wie “Rumpelstilzchen” von Christoph Bochdansky und Ruth Humer.

