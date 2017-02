Welpe in Istanbul nach zehn Tagen aus Brunnen gerettet

Anrainer hatten den Hund mit Nahrung versorgt, nachdem er im Viertel Beykoz auf der asiatischen Seite der Bosporus-Metropole in den neu gebohrten Brunnen gefallen war. Rettungsversuche der Anrainer und der Feuerwehr blieben jedoch über Tage erfolglos. Ihre Bemühungen wurden von den türkischen Medien aufmerksam verfolgt und erregten am Ende sogar das Interesse des örtlichen Bürgermeisters Yücel Celikbilek und des Energieministers Berat Albayrak. Am Dienstagmorgen wurde das Tier schließlich aus dem Brunnen geborgen. Der “Kuyu” (Brunnen) getaufte Straßenhund darf fortan bei der Feuerwehr in Beykoz wohnen.

(APA/ag.)