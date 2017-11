Weiterhin schwere Defizite in der Kinderpsychiatrie

Rund 100.000 Kinder und Jugendliche in Österreich benötigen eine spezialisierte psychiatrische Behandlung. Doch weiterhin existieren mit einem Versorgungsgrad von bloß einem Viertel bei den Kassenstellen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Hälfte der notwendigen stationären Kapazitäten große Defizite, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Österreichischen Ärztekammer.

“Wir haben jetzt erste repräsentative Daten. Rund ein Viertel der Zehn- bis 18-Jährigen sind psychiatrisch auffällig. Davon sind etwa 100.000 Kinder und Jugendliche behandlungsbedürftig”, sagte Charlotte Hartl, Obfrau der Bundesfachgruppe des Sonderfachs Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Österreichischen Ärztekammer. Dieses Spezialfach wurde in Österreich erst vor zehn Jahren etabliert.

Laut den offiziellen Daten gibt es in Österreich derzeit 204 Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das “Soll” liege bei 300 bis 350, hieß es. Festgeschrieben in der Gesundheitsplanung wäre ein Spitalsbett bzw. entsprechende Tagesklinik-Kapazität im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie pro 100.000 Einwohner. Für ganz Österreich sollten das 860 Betten in stationären Einrichtungen sein. Aktuell sind es aber nur 359. Man benötige einen Ausbau der stationären Einrichtungen auch, um genügend Jugend- und Kinderpsychiater ausbilden zu können, betonte Fliedl.