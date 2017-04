Weiterhin kaum eine Spur des Frühlings

Weiter warten auf den Frühling: Der Sonntag startet klar und kalt. In vielen höher gelegenen Tälern ist es leicht frostig, verbreitet gibt es Bodenfrost. Tagsüber bleibt es strahlend sonnig, zeitweise ziehen in der Höhe ein paar lockere Federwolken durch. Am Nachmittag wird es dank Sonne und leichtem Föhn angenehm warm. Höchstwerte: 14 bis 18 Grad.

Doch schon am Montag wird es deutlich kälter: Am Morgen und am frühen Vormittag gibt es noch ein paar Sonnenstrahlen. Von der Schweiz her breiten sich mit Annäherung einer Front rasch dichte Wolken und nachfolgend, etwa ab Mittag, kräftiger Regen aus. Die Schneefallgrenze sinkt rasch auf rund 1000 Meter. Mit Durchzug der Front lebt der Wind vor allem im Bodenseeumfeld und im Vorderwald kräftig auf. Tiefstwerte: 2 bis 6 Grad. Höchstwerte: vor der Front noch 8 bis 11 Grad, am Nachmittag Abkühlung.

Dienstag als “Lichtblick”

Der Dienstag startet trocken mit teils dichtem Nebel und Restwolken. Am Vormittag setzt sich die Sonne durch, vorübergehend wird es freundlich, bevor im Laufe des Nachmittags von Südwesten her ausgedehnte Wolkenfelder den Himmel überziehen. Tiefstwerte: 2 bis 5 Grad, Höchstwerte: 11 bis 15 Grad.

Schon ab Mittwoch wird es wieder deutlich kälter

Am Mittwoch bestimmt ein Tiefdruckgebiet das Wetter im Ländle. Die Schauerneigung nimmt im Vergleich zum Dienstag wieder zu. Tiefstwerte: 3 bis 5 Grad. Höchstwerte: 10 bis 14 Grad. Donnerstag: Mit Tiefdruckeinfluss geht es auch am Donnerstag wechselhaft und eher kühl weiter. Tiefstwerte: 2 bis 5 Grad. Höchstwerte: 10 bis 14 Grad.