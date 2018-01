Weiterhin Hochwasser-Alarm in Paris

Hochwasser-Alarm in Paris: Im Großraum der französischen Hauptstadt haben bis Freitag fast 400 Menschen ihre Häuser verlassen müssen, rund 1.000 Bewohner waren ohne Strom. Grund sind die steigenden Pegel der Flüsse Seine und Marne. Am Wochenende wird der Höchststand erwartet. Grund für das Hochwasser sind die ungewöhnlich starken Regenfälle der vergangenen Wochen.

Keine Schiffe auf der Seine

Die Schifffahrt auf der Seine ist untersagt. Vorsorglich sind auch Teile der Vorortbahn RER C in Flussnähe geschlossen. Sie verbindet die französische Hauptstadt unter anderem mit Schloss Versailles im Westen. Auch die überfluteten Uferwege an der Seine sind gesperrt. Die Museen in Flussnähe sind in Alarmbereitschaft und wollen notfalls Werke in Sicherheit bringen. Der Louvre hat die Abteilung zur Kunst des Islam vorsorglich geschlossen.